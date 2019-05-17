В Афганистане из-за ошибочного авиаудара погибли 17 полицейских

Власти Афганистана сообщили о гибели 17 полицейских при ошибочном авиаударе в ходе боев с радикальным движением «Талибан» в провинции Гильменд. Об этом в пятницу информировало агентство Associated Press.

По его данным, еще 14 стражей правопорядка получили ранения. Информация о том, кто именно осуществил авиаудар — ВВС Афганистана или американской коалиции — еще не поступала.

Губернатор провинции информировал о начале расследования инцидента.