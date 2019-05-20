Руководитель Госслужбы занятости арестован с правом внесения 20 млн грн залога

Печерский районный суд г.Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с правом залога в размере 20 млн грн и.о. главы Государственной службы занятости Украины Валерию Ярошенко, задержанному при получении откатов на строительстве социальных объектов.
«И.о. главы Государственной службы занятости и начальник отдела капитального строительства по ходатайству военной прокуратуры Центрального региона взяты под стражу на 2 месяца. Альтернатива — 20 млн грн залога для руководителя службы и почти 10 млн для его подчиненного», — сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Фейсбуке в понедельник.
Как сообщалось, 17 мая правоохранители задержали группу должностных лиц во главе с и.о. главы Госслужбы занятости Ярошенко время передачи 480 тыс. грн «отката» от предпринимателя.
Кроме того, в ходе осуществления досудебного следствия также задокументирована преступная деятельность, связанная с получением неправомерной выгоды другими высокопоставленными лицами Госслужбы занятости и Министерства социальной политики Украины.
Следователи ГБР сообщили им о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой (ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины). Санкции указанной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет.
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