В Украине на 50% выросло количество зарегистрированных безработных

В Государственном центре занятости заявляет, что по состоянию на май 2020 года количество зарегистрированных безработных в Украине на 48% больше, чем по сравнению на май прошлого, 2019 года.
«По состоянию на 4 мая 2020 года количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 456,8 тыс. человек, что почти на 148,5 тыс., или 48%, больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года (по состоянию на 4 мая 2019 количество безработных составляло 308,3 тыс)», — говорится в сообщении пресс-службы Госцентра занятости.
В частности, с начала действия карантина, то есть с 12 марта 2020 года, статус безработного получили почти 156 тыс. граждан.
При этом количество вакансий в условиях экономического спада уменьшилась до 53 тысяч (по состоянию на начало мая), что почти на 60% меньше, чем было в мае прошлого года.
«Однако в период действия карантина продолжают работать предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность страны: продуктовые и хозяйственные магазины, коммунальные службы, больницы, аптеки, транспортные предприятия, почта, финансовые и другие учреждения», — утверждают в ведомстве.
Отмечается, что на данный момент есть спрос работодателей на работников в сфере сельского и лесного хозяйства, в сфере торговли и услуг, в сфере логистики (курьер, водитель, грузчик, подсобный рабочий, укладчик-упаковщик, заведующий складом), в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи (медицинские сестры, социальные работники), в сфере обеспечения правопорядка (охранник, сторож).
Также есть вакансии для профессионалов и специалистов с опытом работы — бухгалтеров, специалистов, учетчиков, врачей, а также для квалифицированных рабочих — электрогазосварщиков, дорожных рабочих, слесарей-ремонтников, электромонтеров.
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