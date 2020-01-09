Госслужба занятости запустила образовательный портал для соискателей и работодателей

Государственная служба занятости Украины запустила новый сервис, предназначенный для граждан, работодателей и сотрудников службы, сообщается на сайте службы занятости.

«Новый сервис поможет безработным развивать собственные навыки, необходимые для успешного трудоустройства, получить новые компетенции и пройти профессиональное обучение», — заявила директор Государственного центра занятости Ольга Макогон.

Портал позволит пользователям развить навыки, востребованные на рынке труда, получать актуальную информацию о поиске работы и подборе персонала, научиться составлять резюме современного формата и подготовиться к собеседованию с работодателем. Также на портале будут доступны образовательные курсы и вебинары для безработных, в частности проводимые центрами профессионально-технического образования государственной службы занятости.

На сайте также будут вводиться новые образовательные программы, разработанные совместно с работодателями. Большинство материалов будет размещаться в видеоформате.

«Портал поможет реализовать важную для службы задачу — найти достойную работу каждому украинцу и квалифицированный персонал каждому работодателю», — подчеркнула Макогон.

Образовательный портал государственной службы занятости был разработан в рамках Программы деятельности Кабинета министров Украины.