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Первый вице-премьер предлагает искать руководителей госкомпаний через службу занятости

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Первый вице-премьер предлагает искать руководителей госкомпаний через службу занятости

Первый вице-премьер — министр экономики Алексей Любченко предложил Госслужбе занятости расширить и осовременить перечень своих услуг, например, участвовать в конкурсах по поиску членов наблюдательных советов и правлений госпредприятий.

Об этом он сказал во время совещания, посвященного работе Государственной службы занятости (ГСЗ), передает пресс-служба Минэкономики.

«Государственные миллионы тратятся на услуги частных компаний по поиску менеджмента и наблюдательных советов. Считаю, что эти функции может выполнять ГСЗ. Но следует активизировать свою деятельность и превратиться в современного рекрутера», — считает министр.

Также, по его словам, Государственной службе занятости необходимо усовершенствовать свою работу и искать точки пересечения интересов соискателей и работодателей.

«Во время общения с профессиональными ассоциациями и федерациями услышал пожелания к Государственной службе занятости углубить сотрудничество и взаимодействие. Именно поэтому будем перезагружать работу службы, чтобы сделать ее деятельность эффективной для граждан и бизнеса», — добавил Любченко.

Отмечается, что среди первоочередных задач для работы службы — активизация взаимодействия с работодателями для определения и удовлетворения их потребностей.

«Также следует наладить взаимодействие с государственными органами власти, чтобы получать актуальную информацию о бизнесе, который активно развивается, для обеспечения его работниками и решения вопросов занятости», — заявили в министерстве.

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Также заявили о важности цифровизации работы ГСЗ.

«Украина на пороге перехода в безбумажный режим работы государственных органов. Именно поэтому служба должна идти в сторону цифровизации процессов и увеличение перечня онлайн услуг. Крайне необходимо наладить процессы обмена информацией с органами государственной власти», — резюмировал Любченко.

служба занятости, Алексей Любченко
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