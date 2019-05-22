Представитель Кабмина дезавуировал свои слова о прекращении миссии МВФ

Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко дезавуировал свое заявление относительно прекращения миссии Международного валютного фонда (МВФ).

«Они не остановили миссию. Вопросами сотрудничества с МВФ занимается Минфин. Сейчас информации, что они прекратили миссию и уехали, пока нет», — сказал он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в кулуарах форума «Ответственность, доверие, инклюзивность: видение реформ завтрашнего дня. Предложения гражданского общества», организованного Реанимационным пакетом реформ, в Киеве в среду.

«Однако роспуск Верховной Рады может повлиять на продолжение программы с МВФ», — отметил Саенко.

Ранее министр Кабмина заявил о прекращении миссии Фонда в Украине.

Как сообщалось, миссия МВФ прибыла в Киев 20 мая для оценивания выполнения текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand-by и консультаций по IV статье устава МВФ и начала встречи 21 мая.

В СМИ в среду появились сообщения о якобы досрочном сворачивании миссии.