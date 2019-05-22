В АП заявили о назначении Данилюка в СНБО, но указа пока нет

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Александра Данилюка Секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает LIGA.net.

«Этот вопрос уже решен. Указ уже подписан», — сказал он.

По его словам, указ о назначении Данилюка будет опубликован в ближайшее время, возможно, до конца дня, 22 мая.

Сейчас документ на сайте АП не опубликован.

Сообщается, что Данилюк представлял Зеленского на переговорах с Международным валютным фондом (МВФ).

Напомним, ранее глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что кандидатуру Александра Данилюка рассматривают на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны.