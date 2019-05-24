В Узбекистане упразднили советское название «милиция»

Советское название «милиция» упразднили в Узбекистане, заменив его на «орган внутренних дел». Соответствующий закон вступил в силу в пятницу.
«В соответствии с этим законом, в Кодекс Узбекистана об административной ответственности, ряд законов и нормативно-правовых актов внесены изменения, по которым термин «милиция» заменяется на «орган внутренних дел», — рассказал СМИ представитель департамента по связям с общественностью МВД республики. По его словам, с сегодняшнего дня все милиционеры республики переименованы в «сотрудников органов внутренних дел».
Сообщается также, что в ближайшее время в системе МВД планируется утверждение новой формы, которая будет изготавливаться с учетом лучших образцов обмундирования правоохранительных органов зарубежных стран. В стране с минувшего года также функционирует так называемая туристическая полиция, внешний вид сотрудников которой напоминает американских полицейских.
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