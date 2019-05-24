Зеленский «переиграл» кадровые указы Порошенко по НКРСИ и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил Юрия Артеменко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), а также восстановил его в должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, уволив с этой должности Владимира Горковенко.

«Освободить Артеменко Юрия Анатольевича с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации», — говорится в указе № 324/2019, обнародованном на сайте президента в пятницу.

Также указом № 322 Зеленский отменил указ Порошенко от 4 мая 2019г № 186, которым пятый президент Украины уволил Артеменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания".

Еще одним своим указом (№ 323/2019) глава государства отменил указ президента Порошенко от 4 мая 2019 № 187, которым тот назначил членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Горковенко.

Артеменко был главой Нацсовета по телерадио до указа Порошенко.

Как сообщалось, 4 мая 2019 года президент Украины Порошенко своим указом уволил Артеменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.