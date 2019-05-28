В Германии провели обыски в офисах Porsche

Германские правоохранители провели во вторник обыски в офисах автомобилестроительной компании Porsche в Штутгарте и Вайсахе, а также в двух финансовых ведомствах. Об этом сообщила прокуратура Штутгарта.
Под подозрение попал один налоговый консультант автогиганта. Предполагается, что он получил инсайдерскую информацию от сотрудника Ведомства по финансовому надзору за предприятиями, который в свою очередь извлек выгоду из передачи данных.
Кроме того, следователи полагают, что один из бывших членов производственного совета Porsche получил завышенные выплаты. Предположительно, к этому могут быть причастны шесть человек, в том числе действующие высокопоставленные сотрудники компании. Установив сумму выплат, они, возможно, злоупотребили служебным положением, отметили в прокуратуре.
В обысках приняли участие 176 правоохранителей. «Целью было изъятие содержащих доказательства документов и цифровых носителей, чтобы проверить правомочность выдвижения обвинений», — говорится в сообщении прокуратуры.
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