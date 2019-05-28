В Италии арестовали анархиста, заложившего бомбу у отделения партии «Лига»

Итальянская полиция арестовала беглого испанского анархиста Хуана Антонио Сорроче, обвиняющегося в попытке теракта у одного из отделений правящей партии «Лига» в северной провинции Тревизо в августе прошлого года.
Экстремист находился в бегах с весны 2017 года после того, как суд Турина приговорил его к году и девяти месяцам заключения. В январе этот срок в совокупности заменили на шесть лет и один месяц тюрьмы.
Считается, что Хуан Антонио Сорроче установил взрывное устройство у офиса правой «Лиги» в городе Виллорба, он же был организатором преступления. Кроме разорвавшейся бомбы у отделения обнаружено несработавшее взрывное устройство, позднее обезвреженное. Преступника удалось найти благодаря ДНК-экспертизе следов, оставленных им на бомбе.
Арест произведен на прошлой неделе в провинции Брешия, говорится в сообщении государственной полиции. 42-летнему мужчине предстоит ответить по статьям о террористическом акте и покушении на массовое убийство.
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