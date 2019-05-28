Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Соответствующий указ № 329/2019 опубликован на сайте главы государства.
«Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 года № 196 „О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А.А., Коротецкого Л.А. и других лиц“ изменение, исключив положения об утрате Саакашвили Михаилом гражданства Украины», — говорится в указе.
В документе отмечается, что своим указом Зеленский также позволяет принять в гражданство Украины лиц, составляющих государственный интерес для страны.
В частности, в украинское гражданство принимаются:
Ахмади Колариджан Аболфазла, 1983 года рождения, уроженец Исламской Республики Иран, проживающий в городе Киеве;
Костиков Александр Сергеевич, 1997 года рождения, уроженец Российской Федерации, проживающий в Донецкой области;
Самед-заде Эмин Иззат оглы, 1990 года рождения, уроженец Азербайджанской Республики, проживающий в городе Киеве;
Тойгонбаев Зиятдинбек Курманбекович, 1974 года рождения, уроженца Кыргызской Республики, проживающий в Киеве.
Также президент постановил принять в гражданство Украины как лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед Украиной, Альтунси Тамера Мохаммеда Маджеда, 1972 года рождения, уроженца Сирийской Арабской Республики, который проживает в Одессе.
Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили уже поблагодарил Зеленского за указ о восстановлении его гражданства Украины.
Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.
«Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!» — написал Саакашвили.
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