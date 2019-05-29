Президентом Латвии стал сторонник антироссийских санкций

Латвийский парламент избрал сегодня президентом страны юриста Эгилса Левитса, который являлся кандидатом от правящей коалиции.
Кроме него на этот пост баллотировались омбудсмен Юрис Янсонс от оппозиционного Союза «зеленых» и крестьян, а также депутат Дидзис Шмитс — от так называемой внутренней оппозиции коалиционной партии. Полномочия действующего главы государства Раймондса Вейониса истекают в июле. На второй срок он решил не избираться.
Эгилс Левитс закончил юридический факультет Гамбургского университета, а потом факультет общественных наук и философии этого же вуза. Был послом Латвии в Германии, Швейцарии, Австрии и Венгрии, депутатом Сейма пятого созыва, министром юстиции, членом Европейского суда по правам человека от Латвии.
Левитс известен своими критичными высказываниями о российской политике. Он также поддерживает санкции в отношении России и считает оправданным закрытие русских школ в Латвии.
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