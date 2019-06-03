ЕС продлевает на год санкции против России за аннексию Крыма

В Еврокомиссии предлагают продлить до 23 июня 2020 года санкции в отношении России за аннексию Крыма и Севастополя, сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ ЕС.
ЕС «не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя», сообщает агентство.
Эту информацию также подтвердил ТАСС европейский источник в Брюсселе.
«Скоро, 23 июня, истекает срок действия санкций по Крыму и Севастополю. И так как ситуация остается неизменной, ограничительные меры, как ожидается, будут продлены еще на год, как это делалось ранее», — отметил он.
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