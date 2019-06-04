Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

Законопроект DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в выборы») получил единогласную поддержку сената США, пишет газета The Hill.

Документ предполагает запрет на получение американской визы для тех, кто был уличен во вмешательстве в выборы в США. Речь идет как о нарушении законов о голосовании и финансировании избирательной кампании, так и о вмешательстве под руководством иностранного государства.

Законопроект внесли сенаторы Линдси Грэм и Дик Дарбин. После голосования в сенате Грэм заявил, что данный документ — сигнал о том, что США не потерпят вмешательство иностранных государств в свои выборы.

«В 2016 году мы видели, как путинская Россия пыталась нанести удар в самое сердце наших демократических ценностей и свобод, которыми так гордятся американцы. Запретив въезд в США иностранцам, которые вмешиваются в наши выборы, Америка заявляет всем противникам, что не потерпит ничего подобного», — сказал Грэм.

The Hill отмечает, что голосование за DETER стало очередной попыткой части сенаторов пробудить интерес к теме честных выборов. При этом издание указывает, что особого энтузиазма среди лидеров Республиканской партии она не вызвала.

Теперь DETER должны утвердить в палате представителей, после чего документ поступит на подпись к президенту США.