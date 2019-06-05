Нардепы прошли почти 90% правок к закону о ВСК с разделом об импичменте

Верховная рада Украины в среду, 5 июня, рассмотрела почти 90% правок ко второму чтению законопроекта № 1098 «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», в котором предусмотрена процедура импичмента президента. Об этом сообщил глава ВР Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.
Всего к закону было подано 748 правок ко второму чтению, в среду нардепы прошли 668.
«669 правка... Осталось около 70 поправок. Завтра мы их сможем рассмотреть менее чем за час. Я надеюсь завтра на высокий уровень мобилизации», — подчеркнул Парубий.
Напомним, в понедельник спикер парламента Парубий заявил, что законопроект о временных следственных комиссиях с разделом о процедуре импичмента президента будет проголосован в этот пленарный четверг, 6 июня 2019 года. «Я думаю, что мы сможем провести обсуждение во вторник, в течение среды и в четверг около 11:00 выйти на принятие решения», — отмечал глава Рады.
Как писало РБК-Украина, нардепы вчера не смогли включить в повестку дня законопроект № 10340 об импичменте президента, автором которого является глава государства Владимир Зеленский. Так, за включение проекта закона № 10340 «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)» и альтернативного к нему № 10340-1 проголосовали лишь 110 нардепов.
Отметим, в конце апреля нардепы одобрили за основу в первом чтении законопроект № 1098 о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях. За проект закона проголосовали 238 парламентариев.
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