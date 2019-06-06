На «Азовстали» выводят из эксплуатации доменную печь №5

На металлургическом комбинате «Азовсталь» Группы «Метинвест» сегодня приступили к полной остановке доменной печи №5 (ДП №5). Агрегат выводят из эксплуатации навсегда, передает пресс-служба «Метинвеста».
«Плановая остановка ДП №5 проводится экологически чистым способом. Данный технологический процесс включает в себя выдувку печи с опусканием слоя шихты и выходом воздуха и пара через трубопроводы», — сообщили в пресс-службе.
В «Метинвесте» отметили, что вместе с выводом из эксплуатации ДП №5 снизятся выбросы, что существенно уменьшит нагрузку на экологию Мариуполя.
«Персоналу, закрепленному за данным агрегатом, будет предложено перейти как на вакансии в доменном цехе, так и на имеющиеся вакансии в других подразделениях комбината с возможностью переобучения и сохранения среднего заработка в период обучения», — говорится в релизе.
Ранее СМИ сообщали, что «Метинвест» модернизирует доменное производство в Мариуполе. Сообщалось, что доменное производство обновляют в рамках Технологической стратегии — 2030.
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