У Москві заявили, що Путін нібито може відповісти на телефонний дзвінок Зеленського

Правитель Росії Володимир Путін нібито не відмовляється від розмов із президентом України Володимиром Зеленським. Очільник Кремля відповість, якщо український лідер йому зателефонує.

Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, передають росЗМІ у неділю, 1 листопада.

Ушакова запитали, чи відповість Путін на телефонний дзвінок Зеленського. Помічник російського правителя припустив, що той візьме слухавку.

"Я думаю, що відповість, звісно. Путін жодного разу не відмовлявся від розмов", - сказав Ушаков.