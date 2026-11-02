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МО України: Від початку повномасштабного вторгнення від мін постраждали понад 1700 людей

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Від початку повномасштабного вторгнення були верифіковані 1 256 нещасних випадків, пов’язаних із мінами та іншими вибухонебезпечними предметами. Понад 1 700 людей постраждали.

Про це повідомив представник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки під час спеціалізованого воркшопу, присвяченого практичному застосуванню міжнародного стандарту протимінної діяльності IMAS 13.10 у сфері допомоги постраждалим від вибухонебезпечних предметів, передає Міноборони.

«Цей стандарт визначає підходи до забезпечення постраждалим безперешкодного доступу до психологічної та психосоціальної, медичної, реабілітаційної, фінансової та освітньої допомоги, а також до їхньої інтеграції або адаптивної реінтеграції у соціально-економічне життя», — йдеться у повідомленні.

Так, повідомляється, що внаслідок інцидентів з мінами та іншими вибухонебезпечними предметами постраждали 1 757 людей. З них 510 загинули, а 1 247 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Зазначається, що серед постраждалих — пенсіонери, безробітні, фермери, водії, школярі, працівники критичної інфраструктури та фахівці з розмінування.

«Особливої уваги потребує допомога дітям. Від початку повномасштабної війни загинули 25 хлопчиків і одна дівчинка, ще 125 хлопців і 20 дівчат отримали поранення», — йдеться у повідомленні.

Міноборони
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