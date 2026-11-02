Демченко: Активність російських ДРГ на північному кордоні України суттєво зменшилася

Активність російських диверсійно-розвідувальних груп на північному кордоні України суттєво зменшилася. Водночас росіяни продовжують здійснювати спроби проникнення на українську територію, зокрема в межах Чернігівської та Сумської областей.

Про це речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються потрапити на територію України, щоб вивчати побудову оборони, атакувати позиції українських захисників і мінувати місцевість.

«За останній період активність в цілому роботи російських диверсійно-розвідувальних груп суттєво зменшилася, але за останній час і в межах Чернігівщини, Сумщини, вони в певний період мали таку активність», – зазначив Демченко.

Речник ДПСУ також розповів, що раніше росіяни використовували проникнення диверсійних груп для проведення інформаційних операцій. Зокрема, вони поширювали заяви про нібито захоплення українських територій або встановлення контролю над ними.

Як приклад Демченко навів випадки на Чернігівщині, коли російські диверсанти заходили на українську територію та встановлювали там прапори, намагаючись представити такі дії як військову перемогу. Насправді це було частиною інформаційної кампанії Росії.