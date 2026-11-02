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ВРЦіРО вітає успішне завершення гуманітарної місії в м. Олешки

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Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) вітає успішне завершення гуманітарної місії в м. Олешки (Херсонська область), що тривала з 27 жовтня по 1 листопада 2026 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВРЦіРО.

ВРЦіРО висловлює вдячність уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Дмитру Лубінцю, його команді та всім, хто був дотичний з української сторони до гуманітарної місії в м. Олешки. Місія стала можливою завдяки виконанню домовленостей та дотриманню "режиму тиші", що дозволило надати допомогу жертвам гуманітарної катастрофи.

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій дякує Папі Римському Леву XIV, всім партнерам України і людям доброї волі за зусилля, поданий голос і молитви щодо врятування мешканців м. Олешки.

ВРЦіРО висловлює особливу подяку американській стороні за сприяння в досягненні домовленостей між омбудсменами України та РФ задля практичного здійснення гуманітарної місії в м. Олешки на Херсонщині.

"Вітаємо всіх наших співгромадян, хто скористався можливістю виїхати з м. Олешки на територію, контрольовану Україною, і підносимо за всіх врятованих наші молитви. Також Рада вітає надання гуманітарної допомоги мешканцям Олешок, які залишилися в місті. Нагадуємо, що до моменту деокупації російська сторона за приписами Божого і людського закону несе відповідальність за їхнє життя та безпеку", - йдеться у повідомленні.

Користуючись нагодою ВРЦіРО висловлює сподівання стосовно того, що досвід гуманітарної місії в м. Олешки може бути поширений на інші населені пункти, мешканці яких так само невідкладно потребують допомоги. Українські Церкви і релігійні організації продовжують молитися за припинення війни і настання справедливого миру на землі України.

Олешки, ВРЦіРО
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