NYT: Українські захисники використовують покинуті газопроводи для пересування між позиціями

Журналістка The New York Times Марія Вареникова побувала в підземних комунікаціях на сході України та описала, як безпілотники змінюють умови ведення війни.

Українські захисники використовують покинуті газопроводи для пересування між позиціями, доставки боєприпасів і продовольства, а також евакуації поранених. Про це повідомили у репортажі The New York Times.

Фактично постійна присутність російських безпілотників над лінією фронту суттєво ускладнює пересування українських підрозділів відкритою місцевістю. Через це старі газопроводи стали важливим елементом військової логістики. Такі комунікації дають змогу переміщуватися між позиціями, залишаючись поза полем зору дронів.

Журналістка NYT побувала в лісовій місцевості на сході України. Спуск під землю веде до великого логістичного центру завдовжки в сотні метрів і заввишки щонайменше три метри. До нього прилягає закопана мережа труб, якими раніше транспортували природний газ між Україною та Росією.

Діаметр окремих комунікацій становить приблизно 1,2 м. Українські бійці не можуть випростатися всередині, тому пересуваються зігнувшись або навколішки. Вони проводять там тижні, виконуючи бойові та логістичні завдання.

Поблизу Куп'янська, як вказано у репортажі, прокладено близько 130 км давно покинутих газопроводів. Російські війська почали використовувати ці комунікації для проникнення до міста наприкінці 2025 року. Після цього українські військові підготували власну підземну операцію.

Для її планування бійці корпусу "Хартія" отримали карти трубопроводів і розшукали колишніх фахівців, які брали участь у будівництві цієї мережі. Одним із найскладніших завдань стало облаштування вентиляції, необхідної для тривалого перебування людей під землею.

Під час першої такої операції українські захисники зіткнулися з російськими військовими безпосередньо всередині труби. За словами заступника командира корпусу "Хартія" полковника Володимира Лисюка, зав'язалася перестрілка, однак відразу відтіснити противника не вдалося.

Українські підрозділи перекрили вихід із труби, проклали тунель до паралельної комунікації, а потім зайшли в першу трубу позаду російських позицій. Це дало змогу оточити противника.