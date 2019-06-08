Трамп перенес введение пошлин в отношении Мексики на неопределенный срок

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о введение новых пошлин в отношении Мексики отложено на неопределенный срок и рассказал о соглашении, к которому пришли стороны.

«Мексика, в свою очередь, согласилась принять решительные меры чтобы остановить поток миграции через Мексику и к нашей южной границе», — написал Трамп в Twitter. По его словам, это необходимо чтобы бороться с нелегальной миграцией.

В частности, Мексика согласилась принимать больше мигрантов, ищущих убежища в США, пока они ждут решения американских властей, пишет Reuters со ссылкой на декларацию по итогам переговоров Вашингтона и Мехико.

В конце мая Трамп объявил, что 10 июня США введут пошлины в размере 5% на все экспортируемые из Мексики товары. Президент также пригрозил, что пошлины будут повышаться до тех пор, пока поток нелегальных мигрантов из Мексики не прекратится.

Такой шаг он объяснил не только борьбой с нелегальной миграцией, но и противодействием наркотрафику. По словам Трампа, 90% поступающих в США наркотиков, прибывают через границу с Мексикой.