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Трамп заявил о начале «великолепного сотрудничества» с Мексикой

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Трамп заявил о начале «великолепного сотрудничества» с Мексикой

Соединенные Штаты и Мексика после достижения соглашения по миграционным вопросам начнут великолепное сотрудничество, однако Вашингтон в любое время может вернуться к политике торговых пошлин, если сочтет это необходимым. Об этом заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

«Теперь между Мексикой и США будет великолепное сотрудничество, чего не было в течение многих десятилетий. Однако если по какой-то непонятной причине это окажется не так, мы всегда можем вернуться к нашей предыдущей, очень выгодной позиции введения торговых пошлин. Но я не думаю, что это будет необходимо», — написал он в Twitter.

По его словам, Мексика ранее отказывалась в полной мере сотрудничать с США по вопросам защиты границ. «Теперь я полностью уверен, особенно после вчерашнего разговора с президентом (Мексики — Ред.), что они будут очень активно сотрудничать и хотят, чтобы все было сделано должным образом», — подчеркнул президент США.

Американский лидер также признал, что некоторые детали достигнутых договоренностей пока не были объявлены. «Мы сообщим о них, когда наступит подходящее время», — сказал он.

Президент Мексики Лопес Обрадор написал в субботу в Twitter, что провел телефонные переговоры со своим американским коллегой. По словам Обрадора, он подтвердил готовность Мексики сотрудничать с США.

Напомним, что в пятницу представители властей Мексики и США на переговорах в Вашингтоне смогли достичь договоренностей по вопросам миграции, Лопес Обрадор приветствовал это соглашение и назвал его хорошим. В соответствии с договоренностями, Мехико примет меры для пресечения нелегальной миграции в США, в том числе разместит военнослужащих своей Национальной гвардии по всей территории страны, уделяя особое внимание южной границе. Кроме того, власти латиноамериканской страны будут активно бороться с организациями, занимающимися торговлей людьми.

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До этого Трамп 30 мая объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Он предупредил, что тарифы будут расти на 5% каждый месяц вплоть до октября. После того как представителям двух стран удалось договориться, президент США сообщил, что введение таможенных пошлин на товары из Мексики приостановлено на неопределенный срок.

Дональд Трамп, Мексика, политика Трампа
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