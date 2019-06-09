Трамп заявил о начале «великолепного сотрудничества» с Мексикой

Соединенные Штаты и Мексика после достижения соглашения по миграционным вопросам начнут великолепное сотрудничество, однако Вашингтон в любое время может вернуться к политике торговых пошлин, если сочтет это необходимым. Об этом заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.
«Теперь между Мексикой и США будет великолепное сотрудничество, чего не было в течение многих десятилетий. Однако если по какой-то непонятной причине это окажется не так, мы всегда можем вернуться к нашей предыдущей, очень выгодной позиции введения торговых пошлин. Но я не думаю, что это будет необходимо», — написал он в Twitter.
По его словам, Мексика ранее отказывалась в полной мере сотрудничать с США по вопросам защиты границ. «Теперь я полностью уверен, особенно после вчерашнего разговора с президентом (Мексики — Ред.), что они будут очень активно сотрудничать и хотят, чтобы все было сделано должным образом», — подчеркнул президент США.
Американский лидер также признал, что некоторые детали достигнутых договоренностей пока не были объявлены. «Мы сообщим о них, когда наступит подходящее время», — сказал он.
Президент Мексики Лопес Обрадор написал в субботу в Twitter, что провел телефонные переговоры со своим американским коллегой. По словам Обрадора, он подтвердил готовность Мексики сотрудничать с США.
Напомним, что в пятницу представители властей Мексики и США на переговорах в Вашингтоне смогли достичь договоренностей по вопросам миграции, Лопес Обрадор приветствовал это соглашение и назвал его хорошим. В соответствии с договоренностями, Мехико примет меры для пресечения нелегальной миграции в США, в том числе разместит военнослужащих своей Национальной гвардии по всей территории страны, уделяя особое внимание южной границе. Кроме того, власти латиноамериканской страны будут активно бороться с организациями, занимающимися торговлей людьми.
До этого Трамп 30 мая объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Он предупредил, что тарифы будут расти на 5% каждый месяц вплоть до октября. После того как представителям двух стран удалось договориться, президент США сообщил, что введение таможенных пошлин на товары из Мексики приостановлено на неопределенный срок.
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