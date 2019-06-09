В Казахстане начались выборы президента страны

Внеочередные выборы президента Казахстана стартовали в стране в воскресенье. В 07:00 по местному времени (04:00 по Киеву) по всей стране открылись 9970 избирательных участков. Еще 64 участка начнут работать за рубежом.

На пост главы государства претендуют семь кандидатов, четверо из них выдвинуты партиями, в том числе действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев, который представляет правящую партию «Нур Отан» («Свет Отечества»). В избирательной кампании также участвуют депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Жамбыл Ахметбеков, баллотирующийся от Коммунистической народной партии Казахстана, депутат Мажилиса Дания Еспаева — представительница Демократической партии «Ак жол» («Светлый путь») и председатель правления НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» — кандидат от народно-демократической партии «Ауыл» («Аул») Толеутай Рахимбеков.

Еще три кандидата представляют республиканские общественные объединения. Среди них общественный деятель, журналист Амиржан Косанов, который выдвинут Объединенным национал-патриотическим движением «Улт тагдыры» («Судьба нации»), писатель и общественный деятель Садыбек Тугел — республиканским движением «Улы дала кырандары» («Орлы великой степи»), председатель территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области Амангельды Таспихов — от Федерации профсоюзов Казахстана. Впервые за годы независимости страны в выборах не принимает участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев.

Общее количество избирателей по стране, согласно спискам ЦИК Казахстана, составило 11 947 995 человек.

Голосование пройдет до 20:00 местного времени (17:00 по Киеву). Подсчет голосов на избирательных участках состоится не позднее 12 часов с момента окончания голосования. Результаты подсчета голосов по административно-территориальным единицам устанавливаются на заседаниях территориальных комиссий и доставляются в ЦИК в двухдневный срок (не позднее 11 июня). На установление и опубликование итогов выборов, регистрацию избранного президента ЦИК предусмотрено семь дней. Все избирательные процедуры должны быть завершены до 16 июня.