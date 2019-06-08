Парламент Молдовы утвердил новое правительство вопреки решению Конституционного суда

Парламент Молдовы утвердил состав правительства во главе с Майей Санду. За это решение проголосовал 61 депутат из 101.
Как заявила Санду, ее программа предусматривает «освобождение страны от олигархического режима», восстановление экономики и сотрудничества с МВФ, борьбу с коррупцией и бедностью.
Правительство сформировали поддерживающая президента страны Игоря Додона Партия социалистов Республики Молдова и проевропейский блок Acum («Сейчас»).
Представители Демократической партии Молдовы (ДПМ), контролировавшей правительство предыдущего состава, не присутствовали на заседании. В здании парламента было отключено электричество и отсутствовал персонал секретариата. Ранее в субботу вице-председатель ДПМ Андриан Канду заявил, что партия не признает решения, которые будут приняты действующим составом парламента.
Конституционный суд также в субботу объявил незаконными действия депутатов. Он выступил с разъяснениями, согласно которым парламент 7 июня исчерпал время (90 дней), отведенное на формирование правительства, и должен быть распущен. При этом в защиту депутатов парламента в субботу выступили послы ЕС, России и США.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016