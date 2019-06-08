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Парламент Молдовы утвердил новое правительство вопреки решению Конституционного суда

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Парламент Молдовы утвердил новое правительство вопреки решению Конституционного суда

Парламент Молдовы утвердил состав правительства во главе с Майей Санду. За это решение проголосовал 61 депутат из 101.

Как заявила Санду, ее программа предусматривает «освобождение страны от олигархического режима», восстановление экономики и сотрудничества с МВФ, борьбу с коррупцией и бедностью.

Правительство сформировали поддерживающая президента страны Игоря Додона Партия социалистов Республики Молдова и проевропейский блок Acum («Сейчас»).

Представители Демократической партии Молдовы (ДПМ), контролировавшей правительство предыдущего состава, не присутствовали на заседании. В здании парламента было отключено электричество и отсутствовал персонал секретариата. Ранее в субботу вице-председатель ДПМ Андриан Канду заявил, что партия не признает решения, которые будут приняты действующим составом парламента.

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Конституционный суд также в субботу объявил незаконными действия депутатов. Он выступил с разъяснениями, согласно которым парламент 7 июня исчерпал время (90 дней), отведенное на формирование правительства, и должен быть распущен. При этом в защиту депутатов парламента в субботу выступили послы ЕС, России и США.

Молдова, Майя Санду
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