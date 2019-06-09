Лагард назвала главную угрозу росту мировой экономики

Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что торговые войны представляют основную угрозу для роста мировой экономики, а противостояние США и Китая может снизить уровень мирового ВВП на 0,5% в 2020 году.

«Основная угроза исходит из продолжающихся торговых напряженностей. МВФ оценивает, что пошлины США и Китая, включая введенные в прошлом году, могут снизить уровень мирового ВВП на 0,5% или 455 миллиардов долларов в 2020 году, что может значительно повлиять на прогнозируемый рост экономической активности», — говорится в заявлении Лагард по итогам встречи в Фукуоке, опубликованном на сайте МВФ.

Кроме того Лагард отмечает, что риском для роста мировой экономики являются и слишком низкие процентные ставки и возрастающий уровень задолженности развитых экономик. Для снижения этих рисков глава МВФ предлагает разрешить существующие торговые напряженности, в том числе путем устранения введенных пошлин и избегания введения новых, а также модернизировать международную торговую систему. По словам Лагард, для устранения глобальной экономической нестабильности важной также является совместная работа государств.

Напомним, что последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.