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В смартфонах на Android обнаружили предустановленный вирус

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В смартфонах на Android обнаружили предустановленный вирус

Хакеры встраивали вирусы в смартфоны на платформе Android на этапе производства, таким образом гаджеты были заражены еще до активации. Схему раскрыла компания Google. Как сообщается, злоумышленники использовали программы семейства Triada, предназначенные для размещения рекламы на устройстве и рассылки спам-сообщений.

Атака проводилась через сторонних поставщиков программного обеспечения. Google не указывает, как хакеры взаимодействовали с разработчиками софта и встраивали вирус в Android. Скрытый вирус возможно установить как при производстве, так и при скачивании обновлений. Кроме того, не указано, какие конкретно производители смартфонов подверглись атаке Triada.

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В 2017 году аналитики компании — разработчика антивирусного программного обеспечения Dr.Web обнаружили в прошивках сразу нескольких Android-устройств встроенную вредоносную программу. Тогда сообщалось, что сначала троянский вирус Triada заражает компонент операционной системы, влияющий на работу всех приложений, а затем запускает вредоносные модули. При помощи Triada, указывали эксперты, его разработчики могут похищать конфиденциальную информацию с мобильных устройств, в том числе данные банковских карт, личную переписку и прочее. Программу обнаружили на нескольких мобильных устройствах, среди которых китайские Leagoo M5 Plus, Leagoo M8, Nomu S10 и Nomu S20. В качестве метода борьбы с вирусом Dr.Web предлагала установить «заведомо чистую прошивку» Android.

Google, Android
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