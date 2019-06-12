Маск может заняться добычей полезных ископаемых

Глава Tesla Маск готов заняться добычей полезных ископаемых, чтобы быть уверенным, что компания сможет производить достаточно батарей. Об этом сообщает Business Insider.

По словам Маска, способность производителя электромобилей расширять свою линейку продуктов зависит от способности производить большое количество батарей. Для производства аккумуляторов компания требует регулярных поставок никеля, меди, лития и других элементов.

«Мы можем войти в горнодобывающий бизнес. Я не знаю. Нет смысла добавлять сложность продукта, если у нас недостаточно батарей», — подчеркнул он.

Поскольку Tesla увеличивает производство транспортных средств и аккумуляторов, ей придется учитывать такие элементы цепочки поставок аккумуляторов, как добыча полезных ископаемых, пишет издание.