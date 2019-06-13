Twitter удалил почти 5 тысяч аккаунтов из Ирана, России и Венесуэлы

Администрация Twitter удалила свыше 4,7 тыс. учетных записей по подозрению в связях с властями Ирана, а также более ста российских, венесуэльских и испанских учетных записей. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг в блоге представителя социальной сети Джоэля Рота.
«Упомянутые выше (4 779 — ред.) аккаунтов происходят из Ирана и, как мы убеждены, ассоциируются или опираются на прямую поддержку иранских властей. Тем не менее, сигналы и поведение каждой группы владельцев этих аккаунтов отличаются друг от друга в индивидуальном порядке», — говорится в сообщении. Как утверждают в Twitter, владельцы 1,6 тыс. учетных записей разместили совокупно почти 2 млн записей, препарировав мировые новости в ракурсе, «игравшем на руку дипломатическим или геостратегическим взглядам иранского государства».
В Twitter сообщили о блокировке четырех аккаунтов в рамках расследования деятельности российской организации «Агентство интернет-исследований». «Удаление этих аккаунтов стало результатом более активного обмена информацией между представителями сектора социальных сетей и американскими органами правопорядка», — говорится в сообщении.
В Twitter также информировали об удалении 130 учетных записей сторонников выхода автономной области Каталония из состава Испании, а также 33 учетных записи, зарегистрированных в Венесуэле и подозреваемых в соучастии в деятельности опять же российского «Агентства интернет-исследований».
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