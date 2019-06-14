На Крымском мосту соединили рельсы первого из железнодорожных путей

Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту. По нему поезда будут ходить с крымского берега на краснодарский, сообщили в пятницу журналистам в инфоцентре Крымского моста.

«Строители завершили укладку звеньев из шпал и рельсов на первом пути Крымского моста. В этом направлении поезда будут ходить с полуострова на материк. Путь прокладывался с двух берегов Керченского пролива: бригады двигались навстречу друг другу и встретились под сводом арки. На главном участке стройки была проведена стыковка двух именных звеньев — «Тамань» и «Керчь», — говорится в сообщении.

Уточняется, что общая длина колеи 19 км, использовано 2,5 тыс. тонн рельсов и 38 тыс. железобетонных шпал. Пока завершается строительство железнодорожной части моста, по этому пути будут перевозить грузы, необходимые для работ, — в первую очередь рельсошпальную решетку и щебень с баз на краснодарской стороне пролива.

По данным инфоцентра, на втором железнодорожном пути моста еще предстоит уложить 7 км рельсошпальной решетки. Рельсы и шпалы собираются в 25-метровые звенья на берегу и перевозятся на мост на специальных платформах, а потом из звеньев формируются участки пути длиной по 440 м. Между ними ставятся уравнительные приборы для компенсации температурных напряжений.

Синхронно с мостом строят подходы — со стороны Крыма это двухпутная дорога 18 км, которая идет от моста до станции Багерово, готово около половины путей. Вместе с трассой возводится новая станция «Керчь-Южная», в составе которой вокзал на 200 человек, пост электрической централизации и блокировки и парк путей для приема и отправления грузовых и пассажирских поездов. На другой стороне строится двухпутный участок пути длиной 40 км, верхнее строение пути готово в полном объеме, практически полностью готовы искусственные сооружения, включая мосты и путепроводы. На подходе строится станция «Тамань-Пассажирская» с вокзалом вместимостью до 50 человек и двумя парками путей — грузовым и пассажирским.

Крымский мост протяженностью 19 км — самый длинный в Европе — связал аннексированный полуостров с Россией. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года. Строительство железнодорожной части моста и подходов к нему продолжается.