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Страны «Бухарестской девятки» заявили о российской угрозе и призвали НАТО действовать

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Страны «Бухарестской девятки» заявили о российской угрозе и призвали НАТО действовать

Страны так называемой Бухарестской девятки провели саммит в словацком городе Кошице. По итогам саммита была принята декларация, в которой говорится об угрозе со стороны России и геополитическом значении Крымского моста, сообщает румынское агентство Actmedia.

В «Бухарестскую девятку» входят посткоммунистические страны Восточной Европы — Румыния, Болгария, Чехия, Венгрия, Словакия, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Все эти страны, кроме Чехии, на саммите представляли президенты, от Праги совет посетил спикер парламента. В саммите, который был приурочен к 70-й годовщине основания НАТО, также принял участие генсек альянса Йенс Столтенберг.

В итоговой декларации страны заявили о важности присутствия НАТО на пространстве от Балтики до Черного моря. «Североатлантический альянс должен быть готов к дальнейшему реагированию на все угрозы и вызовы, где бы они ни возникали», — говорится в документе. В связи с этим страны приняли совместное обязательство выполнять стандарт НАТО и тратит на оборону не менее двух процентов ВВП.

Все девять стран одобрили военное присутствие в Европе США и Канады. Особую обеспокоенность лидеры страны выразили в связи с ситуацией в Украине и напряженностью в районе Азовского моря. «Это еще одно проявление несоблюдения Россией международного права, ее модели конфронтационного поведения и использования военных и невоенных действий, таких как строительство моста через Керчи для достижения своих геополитических целей. Все это требует более последовательного и стратегического подхода со стороны Альянса», — говорится в заявлении.

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«Бухарестская девятка» была создана в 2015 году на фоне кризиса отношений России и НАТО. Декларация в Кошице стала третьим подобным документом — первый был подписан в 2015 году в Бухаресте. Тогда страны обратились к НАТО с просьбой усилить присутствие альянса в Восточной Европе. После этого в Польшу и страны Балтии были направлены дополнительные батальоны стран-участниц альянса.

Россия, НАТО, Крымский мост, Бухарестская девятка
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