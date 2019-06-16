В Киеве не будет чем дышать еще два дня

Метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию в приземном слое воздуха вредных примесей, продержатся в Киеве до 18 июня. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«Метеорологические условия по прогнозу Гидрометцентра (жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) удержатся в г. Киеве до 18 июня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 12-13 июня, по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5-6-кратных среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах: ул. Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевской площадей.

В целом метеорологические условия, способствующие увеличению загрязнения воздуха наблюдаются в Киеве с 8 июня.