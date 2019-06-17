Брижит Макрон поделилась опытом с супругой Зеленского

В рамках официального визита президента Украины во Францию Елена Зеленская встретилась с женой президента Франции Брижит Макрон в Елисейском дворце. Как сообщает пресс-служба украинского президента, Брижит Макрон рассказала о структуре ее офиса и хартии, определяющей задачи и инициативы, которые курирует первая леди.
«Жена президента Франции поделилась опытом организации различных проектов, проходящих под патронатом первой леди. Основное внимание сосредоточено на образовании и здравоохранении, вопросах, связанных с детьми и подростками», — говорится в сообщении.
В свою очередь, Елена Зеленская рассказала о своих идеях относительно будущих проектов, над которыми планирует работать в Украине. Она также пригласила Брижит Макрон посетить нашу страну.
Вместе с тем, около 16:40 началась встреча Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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