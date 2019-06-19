В ряде районов Киева в 6 раз превышен уровень загрязнения воздуха

В Киеве продолжают отмечаться метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

«В течение 18-19 июня по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского уровень загрязнения диоксидом азота достиг 6 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация) в районах: Оболонского проспекта; Бессарабской и Демеевской площадей», — говорится в сообщении.

Такие метеорологические условия по прогнозу Гидрометцентра (жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) сохранятся в г. Киеве до 24 июня.