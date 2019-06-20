Польша готова присоединить свой газопровод к украинской ГТС

Польша готова запустить газопровод на 2 тыс. млрд куб. м, который соединит польскую газотранспортную систему с украинской в Германовицах, сообщило издание «Зеркале недели» в ночь на четверг.

«Мы готовы в случае необходимости запустить газопровод, который соединит польскую систему с украинской в Германовицах. Его пропускная способность составляет 2 млрд кубометров. Это немного, но когда украинцам нужна срочная помощь, мы готовы ее предоставить», — цитирует издание представителя польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского.

Он также подчеркнул, что на данный момент Польша ждет решения от украинской стороны.