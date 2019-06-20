Трамп встретится с Путиным в японской Осаке

Глава Соединенных Штатов в интервью телеканалу Fox News сообщил, что встретится с президентом России во время саммита G-20 в японской Осаке.
«Я хочу поладить с Россией, и я думаю, что нам это удастся сделать. Я хочу поладить с Китаем, и я думаю, что мы сможем. Я встречусь и с Путиным, и с Си Цзиньпинем в Японии», — цитирует Трампа агентство Reuters.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него нет новостей относительно грядущей встречи Путина с Трампом. И это при том, что в окружении главы РФ как раз формируют график двухсторонних переговоров в Осаке.
17 июня Песков также говорил, что Кремль не получал предложений от американской стороны относительно полноформатной встречи президентов в Осаке. Ранее он утверждал, что полноформатная встреча лидеров может состояться накануне саммита G20.
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