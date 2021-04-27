Польша и Литва объединят свои газотранспортные системы

Операторы систем передачи газа Польши и Литвы — компании Gaz-System и Amber Grid — договорились заключить соглашение об объединении своей газотранспортной инфраструктуры. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте польского оператора.

«Операторы транспортных систем Польши и Литвы, Gaz-System и Amber Grid, планируют заключить соглашение, касающееся межсистемного соединения SANTAKA, которое объединит системы транспортировки природного газа Польши и Литвы после строительства нового трансграничного газопровода», — указано в сообщении.

В соответствии с законодательством ЕС операторы рекомендуют всем участникам рынка ознакомиться с содержанием проекта соглашения и прокомментировать его. «После завершения процесса рыночных консультаций Gaz-System и Amber Grid проанализируют собранные комментарии и при необходимости внесут изменения в содержание соглашения», — отмечается в заявлении.

Реализуемый двумя странами проект трансграничного газопровода предусматривает строительство 357 км трубы с польской стороны и 165 км — с литовской, а также сопутствующей инфраструктуры. Стороны планируют завершить прокладку к июлю 2022 года.