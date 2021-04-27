Польша и Литва объединят свои газотранспортные системы

Операторы систем передачи газа Польши и Литвы — компании Gaz-System и Amber Grid — договорились заключить соглашение об объединении своей газотранспортной инфраструктуры. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте польского оператора.
«Операторы транспортных систем Польши и Литвы, Gaz-System и Amber Grid, планируют заключить соглашение, касающееся межсистемного соединения SANTAKA, которое объединит системы транспортировки природного газа Польши и Литвы после строительства нового трансграничного газопровода», — указано в сообщении.
В соответствии с законодательством ЕС операторы рекомендуют всем участникам рынка ознакомиться с содержанием проекта соглашения и прокомментировать его. «После завершения процесса рыночных консультаций Gaz-System и Amber Grid проанализируют собранные комментарии и при необходимости внесут изменения в содержание соглашения», — отмечается в заявлении.
Реализуемый двумя странами проект трансграничного газопровода предусматривает строительство 357 км трубы с польской стороны и 165 км — с литовской, а также сопутствующей инфраструктуры. Стороны планируют завершить прокладку к июлю 2022 года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016