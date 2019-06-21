Тимошенко хочет в будущую коалицию и не пойдет в оппозицию

Лидер партии «ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает необходимым создание широкой коалиции в Верховной Раде нового созыва после внеочередных выборов.
«Каким бы большинством президентская партия не пришла, я просто советую президенту создать самую широкую коалицию ради такой важной цели, как возрождение Украины, на какое только будет способен этот парламент, но с теми силами, которые исповедуют проевропейский выбор Украины, которые исповедуют патриотизм, которые служат Украине», — сказала Тимошенко на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в пятницу в Киеве.
Вместе с тем, по ее словам, даже если «президент будет считать, что фракция самодостаточна и ее численность не требует формирования коалиции», «Батькивщина» в оппозицию не пойдет.
Тимошенко подчеркнула, что и за пределами коалиции, «Батькивщина» будет делать все, что от нее зависит, чтобы помочь президенту и не потерять тот шанс, который снова получила Украина.
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