Франция рассчитывает, что Зеленский сможет сдвинуть с мертвой точки минский процесс

Франция надеется, что с приходом к власти в Украине нового президента Владимира Зеленского появятся новые возможности для урегулирования кризиса на востоке страны в рамках минских соглашений. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Франции Эдуар Филипп на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Дмитрием Медведевым.
«Избрание нового президента в Украине открывает новые возможности. Мы хотим продвигать ситуацию в позитивном русле в формате нормандской четверки — России, Украины, Франции и Германии — для полного выполнения минских соглашений», — сказал он.
«Мы призываем российское руководство воспользоваться избранием нового президента в Украине для того, чтобы активизировать контакты и способствовать урегулированию в рамках минских соглашений», — добавил он.
Напомним, что во время инаугурационной речи 20 мая Зеленский заявил, что считает достижение мира на Донбассе своей первоочередной задачей, для решения которой он готов «пойти на все».
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