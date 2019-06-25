Россия возвращается в ПАСЕ

Российская делегация во вторник подала заявку на участие в текущей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом журналистам сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Решение по резолюции принято, — сказал он. — Мы, как только была принята резолюция, подали заявку на участие». По словам Володина, российская делегация приглашена к работе, ее основополагающие права — участия, обсуждения и голосования — защищены.

Володин при этом не исключил, что во время процедуры подтверждения полномочий «деструктивные силы» попытаются сделать так, чтобы права РФ не были всеобъемлющими.

«Когда будет проходить подтверждение полномочий делегации, возможно, те деструктивные силы, которые в меньшинстве, но присутствуют в ПАСЕ, попытаются... сделать таким образом, чтобы полномочия российской делегации были не всеобъемлющие, как они должны быть», — признал российский спикер.

Напомним, ПАСЕ утвердила во вторник резолюцию, позволяющую России принять участие в июньской сессии ассамблеи. Документ поддержали 118 парламентариев, 62 проголосовали против, 10 воздержались.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий в Украине и аннексии Крыма была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий россиян, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях. С 2017 года Россия также заморозила выплату взносов в бюджет Совета Европы.