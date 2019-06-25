Россия возвращается в ПАСЕ

Российская делегация во вторник подала заявку на участие в текущей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом журналистам сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«Решение по резолюции принято, — сказал он. — Мы, как только была принята резолюция, подали заявку на участие». По словам Володина, российская делегация приглашена к работе, ее основополагающие права — участия, обсуждения и голосования — защищены.
Володин при этом не исключил, что во время процедуры подтверждения полномочий «деструктивные силы» попытаются сделать так, чтобы права РФ не были всеобъемлющими.
«Когда будет проходить подтверждение полномочий делегации, возможно, те деструктивные силы, которые в меньшинстве, но присутствуют в ПАСЕ, попытаются... сделать таким образом, чтобы полномочия российской делегации были не всеобъемлющие, как они должны быть», — признал российский спикер.
Напомним, ПАСЕ утвердила во вторник резолюцию, позволяющую России принять участие в июньской сессии ассамблеи. Документ поддержали 118 парламентариев, 62 проголосовали против, 10 воздержались.
Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий в Украине и аннексии Крыма была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий россиян, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях. С 2017 года Россия также заморозила выплату взносов в бюджет Совета Европы.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016