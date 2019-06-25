Цена золота достигла шестилетнего максимума

Цена на золото с немедленной поставкой по итогам торгов на Лондонской бирже металлов в понедельник, 24 июня, повысилась на 1,4%, до $1439,21 за унцию. В предыдущий раз так дорого золото стоило в мае 2013 года. Утром во вторник драгоценный металл торговался на уровне $1428,3 за унцию.
По мнению экспертов взлет цен связан с изменением ожиданий по ставке в США и эскалацией напряжения в отношениях США и Ирана.
24 июня президент США Дональд Трамп ввел очередные санкции в отношении Ирана, на этот раз ограничения коснулись верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Новый виток конфликта между Ираном и США начался после того, как на прошлой неделе Иран сбил американский разведывательный беспилотник, который, по утверждению Корпуса стражей исламской революции, вторгся в воздушное пространство страны. Но в США тогда заявили, что американского дрона не было в воздушном пространстве Ирана.
Помимо геополитической напряженности росту цен на золото способствовали заявления Федеральной резервной системы (ФРС) США и центробанков других стран о вероятном снижении базовой процентной ставки. Инвесторы, ожидая ослабления доллара, стали переносить сбережения в биржевые фонды (ETF), обеспеченные физическим золотом, а также вкладываться в золотые фьючерсы и опционы. Мировые центробанки также увеличили закупки золота.
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