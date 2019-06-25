В Украине вводят в обращение банкноту в 1000 гривен

Национальный банк Украины анонсировал введение новой банкноты нового наивысшего номинала в 1 тыс. грн. Как заявил глава центробанка Яков Смолий на пресс-брифинге во вторник, новая банкнота будет введена в обращение с 25 октября, передает Интерфакс-Украина.
После завершения процесса выведения мелких монет и введения новой банкноты номинальный ряд гривни сократится с 17 до 12 номиналов.
«Всего в нем останется шесть номиналов монет и 12 номиналов банкнот», — сказал Смолий.
В предыдущий раз НБУ вводил в обращение новый номинал банкноты 13 лет назад — банкноту 500 грн.
На новой лицевой стороне новой банкноты будет изображен портрет Владимира Вернадского, на оборотной — здание Президиума Национальной академии наук Украины.
Новая банкнота будет отличаться от банкнот других номиналов: ее размеры будут 75×160 мм, рассказал директор департамента денежного обращения центробанка Виктор Зайвенко.
Как уточнили в НБУ, в дальнейшем центробанк планирует завершить этот номинальный ряд совершенствованием банкнот номиналом 50 грн и 200 грн.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016