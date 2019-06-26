Делегация Украины покинула ассамблею ПАСЕ

Делегация Украины покинула Парламентскую ассамблею Совета Европы в среду после того, как ассамблея проголосовала за проект резолюции о подтверждении полномочий делегации РФ в полном объеме.
«Мы покидаем ПАСЕ», — сказал один из украинских законодателей после оглашения итогов голосования.
Глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что вопрос о дальнейшем нахождении Украины в ПАСЕ будет решать новый состав Верховной Рады, избранный в результате предстоящих 21 июля внеочередных выборов.
«Это мой последний день в ПАСЕ. Следующая Верховная Рада решит сама, участвовать ли ей в работе дискредитированной организации», — написал он на своей странице в Facebook.
Также представители 7 государств-членов Совета Европы в ее парламентской ассамблеи объявили совместное заявление о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения россиян.
Об этом сообщает корреспондент «Европейской правды» из Страсбурга.
«Безусловное восстановления прав российской делегации без выполнения ни одной из многочисленных требований Ассамблеи противоречит основным ценностям Совета Европы и ее уставу. Этот шаг посылает очень неправильный сигнал стране, которая прибегла к вооруженной агрессии, к отравлениям, не соблюдает права своих граждан и стремится дестабилизировать демократии в Европе», — говорится в документе, зачитанном в зале после завершения дебатов.
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