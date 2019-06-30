В Киеве теперь будет грязный воздух каждое лето

В Киеве в летний период будет сохраняться высокий уровень загрязнения воздуха, людям рекомендуют избегать мест массового скопления автотранспорта. Об этом сказал начальник главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире ObozTV.
Он рассказал, какие категории людей наиболее подвержены рискам для здоровья.
«В группе риска дети, пожилые люди, беременные, а также люди с хроническими заболеваниями, в первую очередь — легких, с бронхиальной астмой. Им не рекомендуется находиться в жаркое время в местах скопления автотранспорта. Что касается парков, скверов, территорий жилой застройки, где есть недопуск автотранспорта, воздух там абсолютно соответствует стандартам», — сообщил Рубан.
По его словам, основной совет киевлянам — «в жаркое время в местах максимального размещения автотранспорта лучше не находиться».
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