В Киеве теперь будет грязный воздух каждое лето

В Киеве в летний период будет сохраняться высокий уровень загрязнения воздуха, людям рекомендуют избегать мест массового скопления автотранспорта. Об этом сказал начальник главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире ObozTV.

Он рассказал, какие категории людей наиболее подвержены рискам для здоровья.

«В группе риска дети, пожилые люди, беременные, а также люди с хроническими заболеваниями, в первую очередь — легких, с бронхиальной астмой. Им не рекомендуется находиться в жаркое время в местах скопления автотранспорта. Что касается парков, скверов, территорий жилой застройки, где есть недопуск автотранспорта, воздух там абсолютно соответствует стандартам», — сообщил Рубан.

По его словам, основной совет киевлянам — «в жаркое время в местах максимального размещения автотранспорта лучше не находиться».