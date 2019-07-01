«Vodafone Украина» запускает услугу облачного хранилища информации Vodafone Cloud

Оператор мобильной святи компания «Vodafone Украина» запускает облачную услугу по хранению информации Vodafone Cloud, отмечается в сообщении оператора.

Vodafone Cloud доступна на смартфонах под управлением ОС Google Android (версии 4.4 и выше) и Apple iOS (версии 8 и выше), а также в формате веб-версии для пользования с ПК.

Чтобы начать ею пользоваться, нужно скачать фирменное приложение, через него активировать услугу и выбрать тариф.

«Услуга предоставляется только для абонентов „Vodafone Украина“, хотя ссылки на расшаренные файлы могут открывать и абоненты других операторов. Все данные сохраняются на защищенных серверах, расположенных на территории Украины», — подчеркивается в сообщении оператора.

В настоящее время доступны четыре тарифных пакета: 8 ГБ облачного пространства —бесплатно (оплата только за трафик); 64 ГБ — 30 грн/мес. или 1 грн/день (трафик не тарифицируется); 128 ГБ — 55 грн/мес. или 1,83 грн/день (трафик не тарифицируется) и 512 ГБ — 110 грн/мес. или 3,67 грн/день (трафик не тарифицируется).

Доступ к сохраненным в облаке файлам возможен и через веб-интерфейс.

Также услуга предоставляет возможность редактирования и упорядочивания контактов и фото; создания собственных музыкальных плей-листов с возможностью прослушивания онлайн; умного поиска по хранилищу по названиям и тегам.

«Vodafone Украина» — второй по величине оператор мобильной связи в Украине, на 99% принадлежит Preludium B.V. (Нидерланды). Является частью международной группы МТС.