«Vodafone Украина» запускает услугу облачного хранилища информации Vodafone Cloud

Оператор мобильной святи компания «Vodafone Украина» запускает облачную услугу по хранению информации Vodafone Cloud, отмечается в сообщении оператора.
Vodafone Cloud доступна на смартфонах под управлением ОС Google Android (версии 4.4 и выше) и Apple iOS (версии 8 и выше), а также в формате веб-версии для пользования с ПК.
Чтобы начать ею пользоваться, нужно скачать фирменное приложение, через него активировать услугу и выбрать тариф.
«Услуга предоставляется только для абонентов „Vodafone Украина“, хотя ссылки на расшаренные файлы могут открывать и абоненты других операторов. Все данные сохраняются на защищенных серверах, расположенных на территории Украины», — подчеркивается в сообщении оператора.
В настоящее время доступны четыре тарифных пакета: 8 ГБ облачного пространства —бесплатно (оплата только за трафик); 64 ГБ — 30 грн/мес. или 1 грн/день (трафик не тарифицируется); 128 ГБ — 55 грн/мес. или 1,83 грн/день (трафик не тарифицируется) и 512 ГБ — 110 грн/мес. или 3,67 грн/день (трафик не тарифицируется).
Доступ к сохраненным в облаке файлам возможен и через веб-интерфейс.
Также услуга предоставляет возможность редактирования и упорядочивания контактов и фото; создания собственных музыкальных плей-листов с возможностью прослушивания онлайн; умного поиска по хранилищу по названиям и тегам.
«Vodafone Украина» — второй по величине оператор мобильной связи в Украине, на 99% принадлежит Preludium B.V. (Нидерланды). Является частью международной группы МТС.
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