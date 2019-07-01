На телеканале Порошенко проходят обыски

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит следственные действия в помещении телеканала «Прямой» в рамках расследования возможных злоупотреблений пятого президента Украины Петра Порошенко во время купли-продажи телеканала.

Заявитель по данному делу — бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов на своей странице в Фейсбук сообщил, что на телеканале «Прямой» «сейчас проходит санкционированная судом выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию».

В то же время в Госреестре судебных решений есть определение Печерского районного суда г.Киева о временном доступе к вещам и документам на основании ходатайства следователя третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР.

"Предоставить следователю... и прокурорам в уголовном производстве... временный доступ к документам с возможностью изъятия их оригиналов, которые находятся во владении Печерской районной в г.Киеве администрации... учредительных и регистрационных документов ООО «Телеканал «Прямой... доверенностей, писем, заявлений и другой корреспонденции, которая поступала от ООО в Подольскую районную администрацию», — говорится в определении суда.

В документе значится, что в случае отсутствия оригиналов, которые подлежат выемке, «предоставить для проведения выемки надлежащим образом заверенные копии или электронные распечатки указанных документов».

Следственный судья определил срок действия определения в 30 дней. Определение суда датировано 19 июня.