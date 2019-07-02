Минфин одолжил еще 8 миллиардов

По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа 2 июля 2019 года, в государственный бюджет привлечено 8,04 миллиарда гривень (по официальному курсу НБУ).
Об этом сообщает Министерство финансов в Facebook.
«Хорошие новости! Сегодня на аукционах ОВГЗ Минфин снизил уровень доходности почти по всем инструментам и привлек 8,04 млрд грн», — говорится в сообщении.
При этом ставка доходности ОВГЗ за три и шесть месяцев снизилась на 31 базисный пункт до 17,44% и 17,94% соответственно, отметили в министерстве.
Напомним, что только 25 июня Минфин привлек в госбюджет 7,5 миллиарда гривень.
11 июня Министерство финансов на плановом аукционе по размещению ОВГЗ привлекло в госбюджет 6,47 миллиарда гривень и 4,41 миллиона долларов.
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