Главой Европарламента может стать уроженец Украины

Болгарский депутат Европарламента от группы социалистов Сергей Станишев, который имеет шансы стать президентом Европарламента, является уроженцем Украины, а именно — Херсона. Об этом сообщает «Европейская правда».
«Если Сергей Станишев станет президентом Европарламента, он станет первым президентом любой институции ЕС, родившимся в Украине», — отметил в своем Twitter журналист Рикард Джозвяк.
Сергей Станишев — болгарский политик левого толка, премьер-министр Болгарии (август 2005 — июль 2009), председатель Болгарской социалистической партии (БСП).
Родился в городе Херсон в семье Димитра Якова Станишева, бывшего секретаря Центрального комитета Болгарской коммунистической партии, ответственного за международные связи БКП, и Дины Мухиной, профессора факультета славянской филологии Софийского университета.
Вскоре после его рождения семья переехала в Москву. Там в 1989 году он окончил исторический факультет Московского университета. Затем переехал в Болгарию, где сделал политическую карьеру.
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