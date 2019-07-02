Главой Европарламента может стать уроженец Украины

Болгарский депутат Европарламента от группы социалистов Сергей Станишев, который имеет шансы стать президентом Европарламента, является уроженцем Украины, а именно — Херсона. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Если Сергей Станишев станет президентом Европарламента, он станет первым президентом любой институции ЕС, родившимся в Украине», — отметил в своем Twitter журналист Рикард Джозвяк.

Сергей Станишев — болгарский политик левого толка, премьер-министр Болгарии (август 2005 — июль 2009), председатель Болгарской социалистической партии (БСП).

Родился в городе Херсон в семье Димитра Якова Станишева, бывшего секретаря Центрального комитета Болгарской коммунистической партии, ответственного за международные связи БКП, и Дины Мухиной, профессора факультета славянской филологии Софийского университета.

Вскоре после его рождения семья переехала в Москву. Там в 1989 году он окончил исторический факультет Московского университета. Затем переехал в Болгарию, где сделал политическую карьеру.