САП оспорит оправдательный приговор Труханову

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) оспорит приговор мэра Одессы Геннадия Труханова по делу о злоупотреблениях при покупке здания завода «Краян». Об этом сообщает САП в Facebook.

Как сообщается, прокуроры САП категорически не соглашаются с решением Малиновского районного суда города Одессы.

«По мнению стороны обвинения детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП проведено всестороннее, полное и объективное досудебное расследование в указанном уголовном производстве, собрано многочисленное количество надлежащих и допустимых доказательств, в своей совокупности в полном объеме доводят виновности Одесского городского головы и других лиц в совершении инкриминируемых им преступлений», — говорится в сообщении.

После с ознакомлением с полным текстом приговора, прокурорами САП будет подана апелляционная жалоба на решение суда.

Отметим, сегодня, 9 июля, Малиновский райсуд Одессы оправдал мэра Одессы Геннадия Труханова по делу о злоупотреблениях при покупке здания завода «Краян».